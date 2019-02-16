В Приморье началась оттепель

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-16T07:59:36+03:00

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К Приморью уверенно приближается весна. На следующей неделе в крае начнется самая настоящая оттепель.

Сибирский антициклон, который сейчас господствует над регионом, ослабел – и стал смещаться на юг. Благодаря этому на Дальний Восток стали поступать теплые воздушные массы. Вместе с потеплением в Приморье придет снег – правда, совсем небольшой.

По данным портала «Примпогода», температура в крае станет расти. Оттепели охватят большую часть Приморья. Особенно хорошая погода будет во Владивостоке – там днем температура воздуха будет подниматься до +5 °С. Потепление жители приморской столицы могут почувствовать уже сегодня: погода в городе на удивление солнечная. И в дальнейшем она только улучшится.

В середине следующей недели синоптики ожидают, что над Японским морем пройдет циклон. С большой долей вероятности он не заденет Приморье. Так что непогода региону пока не грозит – вроде бы. Впрочем, руководитель Примгидромета Борис Кубай отметил: прогноз еще может поменяться. Так что готовым нужно быть ко всему.

ИСТОЧНИК KP.RU