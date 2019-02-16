Во Владивостоке начали «кошмарить» таксистов

СЕГОДНЯ 08:15 2019-02-16T08:15:14+03:00

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Во Владивостоке полиция провела тотальную проверку таксистов. Речь идет о профилактической операции «Такси», в ходе которой работники технадзора смотрели, на каких машинах ездят городские «бомбилы».

Также стражи порядка проверяли документы водителей – путевые листы и разрешения на перевозку пассажиров. У большинства водителей все оказалось в порядке. Однако 13 таксистам пришлось заплатить штрафы за различные нарушения.

Стоит отметить, что таксисты являются не самыми частыми виновниками различных аварий. Как сообщили в пресс-службе приморского управления ГИБДД, в прошлом году владивостокские «бомбилы» спровоцировали всего 34 дорожно-транспортных происшествия. Впрочем, это не означает, что таксисты действительно хорошо водят – дорожные инспекторы в 2018 году выписали 3287 штрафов работникам таксомоторных компаний. В январе этого года на штрафы нарвались уже 127 водителей такси.

«Комсомолка» ранее писала о некоторых инцидентах с участием владивостокских таксистов. Происшествия самые различные: кто-то решил прокатиться по лестнице, кто-то таранил танк… Ничуть не реже водители попадают в передряги из-за пассажиров. Неадекватные горожане порой нападают на таксистов, а особо опасные – грабят и калечат.

ИСТОЧНИК KP.RU