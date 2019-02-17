2019-02-17T02:55:22+03:00
Общество

В Приморье запахло весной: вековая оттепель повторяется

В крае устанавливается «плюсовая» температура
Милана СОКОЛ
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В Приморье пришло теплоВ Приморье пришло теплоФото: Милана СОКОЛ
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Зима, которая в этом году выдалась в Приморье бесснежной, то и дело сдаёт свои позиции. В атмосфере началась перестройка на весенний режим. Сибирский антициклон, властвующий в регионе, ослабел, поэтому во многих районах установилась положительная температура. В воскресенье на территории края в среднем потеплеет на 2 — 4 градуса. Этот день отметился аномальным теплом и в прошлом веке.

Последний выходной недели порадует местных жителей спокойной и малооблачной погодой. По данным портала «Примпогода», в крае не ожидается осадков, а западный и юго-западный ветер будет умеренный. В столице Приморья переменная облачность, без осадков. 17 февраля столбик термометра в городе поднимется до 2 градусов тепла

Ещё теплее в Уссурийске и Находке. Здесь синоптики прогнозируют переменную облачность, северо-западный и западный умеренный ветер. При этом температура воздуха от 1 до 3 градусов со знаком «плюс».

Интересное

Согласно исторической справке, самое холодное 17 февраля зафиксировано в 1979 году. Температурный минимум тогда достиг 22,9 градусов мороза. Самый тёплый день был ровно 100 лет назад. В 1919 году воздух прогрелся до 6,5 градусов тепла.

В Приморье началась оттепель

ИСТОЧНИК KP.RU

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