В Приморье накажут пьяного водителя без прав, «атаковавшего» магазин

СЕГОДНЯ 03:22 2019-02-17T03:43:51+03:00

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Приморские полицейские установили обстоятельства резонансного происшествия, которое случилось в Партизанске. «КП»-Владивосток» подробно сообщало о необычной аварии, во время которой автомобиль буквально взмыл в воздух, задев крышу магазина и провода. Специалисты выявили целый ряд нарушений со стороны экипажа мнимого истрибителя.

Авария с участием Nissan Sunny произошла рядом с домом № 59 по улице Партизанская. Седан двигался по главной дороге в направлении улицы Ленинская. В какой-то момент машину занесло и преодолев кювет, который послужил в качестве трамплина, авто протаранило здание. Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомолки», в результате автомобильной атаки оказалась повреждена кровля магазина и электропровода в районе остановки «ЦОФ». После приземления за остановкой общественного транспорта, машина загорелась. В салоне находилось 4 человека, всех удалось спасти. Водитель и 36-летняя пассажирка получили переломы, а 27-летний и 59-летний мужчины отделались мелкими травмами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/692318" frameborder="0"></iframe> Автомобиль перелетел через остановку и загорелся.Видео: ДПС-Владивосток! другой источник

Во время проверки полицейские выяснили, что инициатором аварии стал 34-летний местный житель. Мужчина не только не является хозяином машины, но и сел за руль без прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Более того, автомобиль не был застрахован. По сообщению пресс-службы приморского управления МВД, в отношении участников ДТП возбуждены административные дела. Виновнику предстоит ответить не только за пьяную езду, но и за причинение вреда здоровью, а также порчу имущества. Хозяину Sunny грозит разбирательство за передачу транспортного средства пьяному другу. Поездка обернулась для товарищей большими затратами, мужчинам предстоит восстановить испорченные объекты и, по всей вероятности, покупка новой машины.

ИСТОЧНИК KP.RU