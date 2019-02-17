2019-02-17T04:39:51+03:00
Происшествия

Родились в бронежилетах: экипаж авто выжил после столкновения с поездом

Родились в бронежилетах: экипаж авто выжил после столкновения с поездом
Милана СОКОЛ
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Экипажу авто пришлось тяжко. Фото: dps_artemЭкипажу авто пришлось тяжко. Фото: dps_artem
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Неудача с одной стороны и одновременное везение с другой, постигли автолюбителя в Приморье. Необычное ДТП произошло накануне в Артёме. Дело в том, что автомобиль не только ушёл с трассы, но и перелетел один из железнодорожных путей, угодив под поезд. При этом машина превратилась в груду металлолома, и лишь по счастливой случайности обошлось без жертв.

Авария с белым седаном случилась в районе остановки «Рассвет», недалеко от военной части в Артёме. Автолюбитель потерял управление, и машина на всём ходу скатилась вниз на железнодорожные пути. Стоит отметить, что именно в этот момент по Транссибу двигался поезд. После столкновения с составом автомобиль искорёжило до неузнаваемости. Очевидцы происшествия вызвали на место столкновения сотрудников экстренных служб. По предварительной информации, люди в салоне авто пострадали, но остались живы.

Остатки машины.Фото: dps_artem

Остатки машины.Фото: dps_artem

«Эта куча железа и есть машина? То, что все живы – это чудо! Не то, чтобы в рубашке родились, похоже, в бронежилетах, с головы до ног»,– удивляются пользователи соцсетей.

Напомним

«КП»-Владивосток» писало о другой необычной аварии, которая случилась в Партизанске. Там поездка весёлой компании закончилась уничтожением автомобиля, травмами экипажа и порчей чужого имущества. Машина протаранила торговый павильон и, задев провода, загорелась. У виновника не оказалось прав, а у собственника – страховки.

В Приморье накажут пьяного водителя без прав, «атаковавшего» магазин

Машина с четырьмя людьми запылала в Приморье

ИСТОЧНИК KP.RU

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