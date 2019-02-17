2019-02-17T06:39:17+03:00
Общество

В свой юбилей ушёл из жизни ветеран приморского баскетбола Сергей Медведев

Жители края предлагают сделать аллею памяти в честь именитого спортсмена
Милана СОКОЛ
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Жители Приморья скорбят из-за гибели спортсмена.Фото:pixabay.comЖители Приморья скорбят из-за гибели спортсмена.Фото:pixabay.com
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В Приморском крае на 60-ом году жизни, в день своего рождения, ушёл из жизни именитый спортсмен Сергей Медведев. Легенда местного хоккея на протяжении ряда лет озвучивал матчи и занимал пост исполнительного директора клуба «Спартак-Приморья». Жители края скорбят по факту гибели мастера спорта СССР, свои соболезнования родным принёс и губернатор Приморья Олег Кожемяко.

За годы в спорте, Сергей Медведев получил множество наград и медалей. Он завоевал звание чемпиона РСФСР и победителя Первой лиги первенства СССР. Больше 20 лет Медведев выступал за приморские «Спартак» и «Шахтер». А после завершения основной спортивной карьеры продолжил играть на турнирах для ветеранов и тренировать молодёжь. С 2002 года Сергей Леонидович стал исполнительным директором БК «Спартак-Приморье, проработав на этой должности 13 лет. При этом спортсмен озвучивал матчи любимой команды, вплоть до 2018 года.

Сергей Медведев. Фото:БК «Спартак-Приморья».

Сергей Медведев. Фото:БК «Спартак-Приморья».

Согласно официальной информации, размещённой на сайте БК «Спартак-Приморье», Сергей Медведев скончался после продолжительной болезни. Коллеги и близкие отзываются о нём, как о человеке добрейшей души, преданному своему делу.

- Своим дочкам и конечно себе, я бы хотел пожелать жить в мире, где все были бы такими, как Сергей Леонидович. Он был Большим Человеком во всех смыслах этого слова. Не участвовал в мутных схемах, мог позволить себе лечиться только в России. Спасибо руководству клуба, которое помогало, иначе было бы совсем худо. Если руководство края или города, когда-то додумается до аллеи славы, Сергей Леонидович, обязательно должен быть там, – констатируют жители Приморья. (Орфография и пунктуация автора сохранены, - Прим. ред.).

Дата и место гражданской панихиды ещё обсуждаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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