2019-02-17T07:31:38+03:00
Общество

Два десятка улиц Владивостока останутся без воды в начале недели

Холодное водоснабжение отключат из-за ремонтных работ
Милана СОКОЛ
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Некоторым жителям Владивостока стоит запастись водой. Фото: pixabay.comНекоторым жителям Владивостока стоит запастись водой. Фото: pixabay.com
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Начало рабочей недели принесёт в столицу Приморья масштабные отключения воды. Холодного водоснабжения 18 и 20 февраля лишатся жители двадцати улиц Владивостока. Временные неудобства вызваны запланированными коммунальщиками ремонтными работами.

Из-за перекладки водопровода, без холодной воды останутся жители пригорода. По официальной информации «Примводоканала» отключения начнутся в 9 утра в понедельник и продолжатся до 20 часов вечера. 18 февраля стоит запастись водой проживающим по следующим адресам:

Заречная 35, 35 строение 8, 37, 47, 51;

4-ый Ключ;

5-ый Ключ 1а, 3, 5, 7, 9, 2-10;

2-ая Шоссейная 1/2, 1д.

20 февраля с 9:00 до 20:00 коммунальщики отключат воду у жителей:

Авраменко;

Верхнепортовая, 6, 8, 9, 9а, 30, 32, 38-46, 49, 49а, 50, 50а, 56-66а, 70-78;

Лейтенанта Шмидта;

Пестеля, 5;

Станюковича;

Чернышевского, 15.

В этот же день, ремонт с 9 утра до 18 часов вчера пройдёт по следующим адресам:

Вострецова 2, 4, 6а,10д, 10г;

Гамарника 11, 13, 13а, 15, 18, 24, 24а, 26, 26а;

Завойко 2, 2а, 4, 5, 6, 8, 8а, 8б;

Ильичева 4, 15, 14, 16, 18а, 20а, 20д, 20б, 18б, 21-31, 18г, 18в, 46-60, 28, 32, 34, 38, 40,42;

Колесника 4, 5, 5а, 6, 7а, 7, 9, 11;

Невская 4, 11, 13а, 17, 15а, 21;

Печорская 8, 8а, 10, 12;

Постышева 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 22;

проспект 100-летия Владивостоку 1-7, 2, 2а, 14, 16, 18;

Фирсова 2, 2а, 4, 4а, 6, 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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