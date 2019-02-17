Приморские полицейские просят помощи в опознании парня, погибшего в ДТП

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-17T10:31:14+03:00

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Полицейские Уссурийска просят помочь жителей Приморья в установлении личности молодого человека, который погиб из-за аварии на улице Некрасова. Honda HR-V, полная пассажиров, столкнулась с такси Toyota Prius. В результате удара, один человек погиб на месте и четверо были госпитализированы. Из-за тяжёлых травм, пострадавшие не смогли ничего рассказать о попутчике.

Авария случилась ночью возле дома № 238 на улице Некрасова. Специалисты выяснили, что 26-летний водитель Honda HR-V, при повороте налево не уступил дорогу такси, движущемуся по главной дороге. Из-за мощного удара машины раскидало по проезжей части. Помощь медиков всем участникам автокатастрофы.

Honda HR-V изменилась до неузнаваемости. Фото: ОМВД России по городу Уссурийску

В момент происшествия в HR-V помимо водителя находилось трое пассажиров, в числе которых и погибший. По сообщению пресс-службы ОМВД России по городу Уссурийску, на вид парню 20 –25 лет. У молодого человека средние рост и телосложение, тёмные волосы. Погибший был одет в болоньевую чёрную куртку и тёмные джинсы. Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в установлении личности пассажира, просят обратиться в дежурную часть на Калинина, 17 или позвонить по телефону: 8(4234)32-16-26. Во всех подробностях учётного ДТП сейчас разбираются эксперты, назначен целый ряд проверок.

Погибший парень был пассажиром. Фото: ОМВД России по городу Уссурийску

ИСТОЧНИК KP.RU