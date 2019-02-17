Понедельник принесёт Приморью небывалое тепло
Таких высоких температур в середине февраля не помнят даже старожилы
Жители Владивостока сходятся во мнении, что такая зима больше напоминает веснуФото: Александр ВАСИЛЬЕВ
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Сегодня, 18 февраля, погоду Приморья определяет поле повышенного давления.
В крае без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Воздух +8... −3°C, сообщает портал Primpogoda.ru.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Воздух +3... +5°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Воздух +5... +7°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Воздух +4... +6°C.
ИСТОЧНИК KP.RU