Понедельник принесёт Приморью небывалое тепло

17 Февр. 23:42 2019-02-17T23:42:14+03:00

Жители Владивостока сходятся во мнении, что такая зима больше напоминает весну Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Таких высоких температур в середине февраля не помнят даже старожилы

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Сегодня, 18 февраля, погоду Приморья определяет поле повышенного давления.

В крае без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Воздух +8... −3°C, сообщает портал Primpogoda.ru.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, во второй половине до сильного. Воздух +3... +5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, утром слабый. Воздух +5... +7°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Воздух +4... +6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU