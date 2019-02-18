2019-02-18T00:15:18+03:00
Общество

ДВЖД нарастила перевозки авто в контейнерах на 75%

В январе со станций ДВЖД было отправлено 255 контейнерных поездов
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Объем перевозок автомобилей в контейнерах по Дальневосточной железной дороге в январе 2019 года возрос на 75,4% относительно января 2018 года, до 4,5 тысяч TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Кроме того, вырос объем перевозок и других грузов: промышленных товаров — на 2,8%, до 7,4 тысяч TEU, машин и оборудования — на 25,5%, до 6,1 тысяч TEU, химикатов — на 12,6%, до 5,4 тысяч TEU, рыбы — на 28,4%, до 1,7 тысячи TEU, цветных металлов — на 52%, до 1,1 тысячи TEU.

В январе со станций ДВЖД было отправлено 255 контейнерных поездов, что на 29,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Контейнерные поезда, в основном, формируются на станциях Находка-Восточная и Владивосток, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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