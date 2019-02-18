Морские урожаи заметно выросли в Приморье

СЕГОДНЯ 00:49 2019-02-18T00:49:22+03:00

На сегодня 90 приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 268 рыбоводных участков общей площадью более 65 тысяч гектаров

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Предприятия аквакультуры Приморского края в 2018 году нарастили объемы производства продукции на 38% по сравнению с 2017 годом, до 13,2 тысяч тонн.

Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, в том числе в 2018 году добыто почти 4 тысячи тонн приморского гребешка, 2,4 тысячи тонны дальневосточного трепанга, 733 тонны тихоокеанской мидии, 1,2 тысяч тонн устрицы, 4,6 тысяч тонн японской ламинарии, 155 тонн морского ежа и 15 тонн прочих беспозвоночных.

На сегодня 90 приморским хозяйствам аквакультуры предоставлено 268 рыбоводных участков общей площадью более 65 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU