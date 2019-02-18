Во Владивостоке лихач въехал в подъезд на внедорожнике
Сложно сказать, что послужило причиной такого странного нарушения правил - жильцы считают, что мужчина мог быть нетрезв
фото - инстаграм-паблик "Экипажи ДПС"
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Незаурядное дорожное происшествие случилось 17 февраля на Русском острове в поселке Шигино. От наезда внедорожника пострадал подъезд жилого дома.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», водитель Mitsubishi Pajero врезался в подъезд, снёс опору козырька и железную дверь. Сам автомобиль тоже понёс заметный урон, а вот водитель остался цел.
По факту ведётся разбирательство, вероятно, кроме ремонта своего транспорта приморцу придётся также компенсировать ущерб, нанесенный домовому имуществу.
ИСТОЧНИК KP.RU