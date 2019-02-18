2019-02-18T02:32:41+03:00
Происшествия

Матёрый преступник резал и обирал пенсионерок в Приморье

За один день от рук налётчика пострадали сразу две жительницы Артёма
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Закоренелого рецидивиста, так и не вставшего на путь исправления, задержали в Приморье.

В дежурную часть ОМВД по Артему поступило сообщение местной жительницы. Пенсионерка рассказала, что неизвестный, пригрозив ей расправой, похитил деньги. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что в районе улицы Пожарской к женщине подошел неизвестный. Угрожая ножом, он потребовал денег. Так как наличности у заявительницы не оказалось, злоумышленник отнял у неё сумку, порезав потерпевшую ножом.

Вскоре по подозрению в разбое полицейские задержали 38-летнего жителя Артема. В отделе полиции мужчина признался в содеянном.

Прежде его уже привлекали к уголовной ответственности за хулиганство, грабеж и угон. В 2017 году он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

Сотрудники угрозыска установили причастность задержанного к еще одному разбою. В этот же день в районе улицы Батарейной он подошел к жительнице Артема и, угрожая ножом, похитил деньги.

В следственном подразделении возбуждены уголовные дела по статье УК РФ «Разбой». Фигуранта уголовного дела заключили под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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