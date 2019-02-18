Семь лесных пожаров потушили в Приморье за выходные

СЕГОДНЯ 03:32 2019-02-18T03:32:07+03:00

На утро понедельника, 18 февраля, действующих лесных пожаров в Приморском крае нет

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За минувшие выходные, 16 и 17 февраля, в Приморье потушили семь лесных пожаров.

Семь пожаров были ликвидированы в воскресенье, 17 февраля. Три возгорания потушены в Ханкайском районе на территории Ильинского и Комиссаровского лесничеств, по одному — в Уссурийске и Дальнегорске, Шкотовском и Надеждинском районах.

— На пожарах в выходные работали 68 сотрудников Приморской авиабазы и Приморского лесничества, 14 единиц техники, — сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.

На утро понедельника, 18 февраля, на территории Приморья, по данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», выявлено 70 теплоаномалий.

Всего с начала года на землях приморского лесфонда зарегистрировано 60 лесных пожаров.

ИСТОЧНИК KP.RU