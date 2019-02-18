Музей автомотостарины, «Ислам» и «Дуслык» получат субсидии во Владивостоке

СЕГОДНЯ 04:11 2019-02-18T04:11:02+03:00

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Некоммерческие общественные организации Владивостока в этом году получат от мэрии 3,5 миллиона рублей. На что можно будет потратить эти деньги, общественникам рассказали специалисты управления по исполнению программ по поддержке населения.

— Общественные организации и объединения Владивостока на конкурсной основе ежегодно получают субсидии от мэрии на возмещение ряда затрат. В этот году на финансовую поддержку претендовали 33 организации, 24 из них смогли пройти конкурс, — рассказал Андрей Вишня, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Среди получателей — организация инвалидов-спинальников «Ковчег», общество слепых, организация инвалидов войны в Афганистане, татаро-башкирская организация «Дуслык», пять районных обществ инвалидов, Союз садоводов, общество глухих, организация инвалидов с заболеванием крови «Милосердие», «Спортивный Владос», Музей Автомотостарины, организация инвалидов «Владивосток», шахматная федерация, городской Совет ветеранов, «Благое дело», «Школа Самбо 70», мусульманская организация «Ислам», автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования и консалтинга «Развитие», православный приход храма Покрова Божией Матери, автономная некоммерческая организация развития детей «Планета знаний» и организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Первореченского района.

Поддержку от мэрии общественники смогут направить на возмещение затрат по оплате ЖКХ и телефона, аренде, оплате текущего ремонта, созданию и обслуживанию сайтов, эксплуатации и содержанию автотранспорта с электроподъемниками для инвалидов, а также установке и обслуживанию пожарной сигнализации.

— Субсидии — это ощутимая и очень необходимая поддержка. Без возмещения затрат многие из нас просто не могли бы существовать и работать, — отметили руководители общественных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU