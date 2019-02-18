2019-02-18T04:18:41+03:00
Общество

ДРСК выиграла очередное судебное заседание по долгу Дальнегорского ГОК

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Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК) получили очередное судебное решение о взыскании задолженности с ООО «Дальнегорский ГОК» за электроэнергию, потреблённую в сентябре прошлого года. Арбитражный суд Приморского края вынес решение взыскать с комбината более 20,5 млн рублей.

На сегодняшний день судом уже удовлетворено три иска сетевой компании о взыскании задолженности с Дальнегорского ГОК, суммарный размер которых составляет 51 млн рублей. Оплата от комбината по полученным судебным решениям на счета ДРСК не поступала. Всего же компания подала в Приморский Арбитражный суд уже 6 исковых заявлений. На cегодняшний день суммарный долг Дальнегорского ГОК перед ДРСК составляет 277 млн рублей.

Сетевая компания намерена в дальнейшем продолжить в судебном порядке добиваться взыскания задолженности с комбината.

Напомним, что Дальнегорский ГОК является одном из самых проблемных потребителей Дальневосточной распределительной сетевой компании. С декабря 2017 года предприятие не оплачивает услугу по предаче электроэнергии.

С целью недопущения дальнейшего накопления долга в сентябре 2018 года энергетики уведомили Дальнегорский ГОК о необходимости введения процедуры самоограничения. Требование энергетиков комбинат проигнорировал и продолжает потреблять электроэнергию с учетом текущей загрузки производственных мощностей, при этом наращивая выработку и реализацию собственной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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