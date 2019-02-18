Приморец беспощадно избил приятеля из ревности
В Спасском районе перед судом предстанет местный житель, жестоко избивший своего знакомого из ревности.
Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила заключение по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвинили по тяжкой уголовной статье.
По версии следствия, преступления совершены в октябре 2018 года в вагончике на полях в окрестностях села Анненка Спасского района.
Во время пьяного застолья в пылу ссоры с потерпевшим, вспыхнувшей из ревности к своей сожительнице, фигурант зверски избил его. От полученных травм спустя некоторое время пострадавший умер.
На этапе расследования дела обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в Спасский суд.
ИСТОЧНИК KP.RU