Приморец беспощадно избил приятеля из ревности

СЕГОДНЯ 04:39 2019-02-18T04:39:28+03:00

На этапе расследования дела обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся

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В Спасском районе перед судом предстанет местный житель, жестоко избивший своего знакомого из ревности.

Прокуратура Спасска-Дальнего утвердила заключение по уголовному делу против местного жителя. Мужчину обвинили по тяжкой уголовной статье.

По версии следствия, преступления совершены в октябре 2018 года в вагончике на полях в окрестностях села Анненка Спасского района.

Во время пьяного застолья в пылу ссоры с потерпевшим, вспыхнувшей из ревности к своей сожительнице, фигурант зверски избил его. От полученных травм спустя некоторое время пострадавший умер.

На этапе расследования дела обвиняемый свою вину полностью признал и раскаялся. Уголовное дело направлено в Спасский суд.

ИСТОЧНИК KP.RU