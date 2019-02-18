Кричала от боли на всю улицу: в Приморье молодая пара угодила в жуткое ДТП

СЕГОДНЯ 04:58 2019-02-18T04:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Этим утром в Приморье произошла жуткая авария. В Арсеньеве иномарка на огромной скорости врезалась в забор частного дома.

Инцидент произошел около четырех часов утра. Легковой автомобиль гнал по улице Жуковского на запредельной скорости. В какой-то момент водитель не справился с управлением – и протаранил забор одного из домов. От сильнейшего удара машину просто смяло – от нее осталась лишь куча металлолома.

В салоне находились два человека – молодой водитель и его девушка. Они выжили – но получили серьезные травмы. Из искореженного авто их вытащили жильцы дома. Особенно сильно досталось пассажирке. Как сообщают очевидцы, до приезда скорой она кричала от боли на всю улицу. Дама получила несколько переломов и ряд других травм. Кроме того, у нее сильно пострадало лицо. Водителю повезло больше – он хотя бы мог самостоятельно передвигаться. Информация о состоянии сейчас уточняется.

По предварительной информации, водитель был трезв.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU