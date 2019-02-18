Во Владивостоке вор лишал разговорчивых дам самого дорогого

СЕГОДНЯ 05:02 2019-02-18T05:02:47+03:00

При этом с августа 2018 года мужчина уже отбывал срок за другие преступления

Изменить размер текста: A A

Фрунзенский суд Владивостока вынес приговор серийному вору, не гнушавшемуся и грабежей.

Как установлено в суде, преступления совершены в мае 2018 года.

Выработав свой «творческий метод», фигурант выбирал в качестве жертв женщин, разговаривавших по телефону. Проследив, куда потерпевшие после разговора убирали смартфоны, злоумышленник похищал их.

Так, действуя по такой схеме, ему удалось похитить из сумки прохожей смартфон стоимостью более 23 тысяч рублей в районе улицы Алеутской. Воспользовавшись установленным на телефоне приложением мобильного банка, фигурант перевел на свою карту со счета потерпевшей более 6 тысяч рублей.

Спустя несколько дней в районе улицы Семеновской он украл из сумки женщины телефон стоимостью порядка 27 тысяч рублей, после чего с помощью мобильного банка перевел на свой счет около 3 тысяч рублей.

В третьем случае мужчина вытащил смартфон (стоимостью порядка 26 тысяч рублей) из кармана прохожей.

Кроме этого, в одни из майских дней в районе улицы Алеутской злоумышленник ограбил местную жительницу.

Признав подсудимого виновным, по совокупности преступлений суд назначил ему 4 года лишения свободы. Учитывая, что фигурант в августе 2018 года осужден за иные преступления, суд определил ему окончательное наказание в 7 лет строгого режима.

Требования потерпевших о взыскании с фигуранта ущерба также полностью удовлетворены. Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU