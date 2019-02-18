2019-02-18T05:48:22+03:00
Общество

Приморье завлекло инвесторов горнолыжным курортом

Кроме того, серьёзный интерес крупного бизнеса вызвал проект завода пенокерамики
Игорь СОРОКИН
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фото - АПКфото - АПК
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Российский инвестиционный форум завершился в Сочи. Среди прочих свой потенциал здесь представил и Приморский край. Об итогах масштабного события для Приморья рассказал губернатор Олег Кожемяко.

Он отметил, что в этом году Приморье презентовало на форуме девять крупных проектов: завод пенокерамики, горнолыжный курорт «Белая гора», микрорайон «Радужный», расширение мощности судостроительного предприятия и другие. Бизнес-идеи нашли отклик у потенциальных партнеров.

— Проекты вызвали большой интерес, и по ряду из них инвесторы заключили соглашения о привлечении инвестиций, — подчеркнул глава края.

Как уточнили в Инвестиционном агентстве Приморья, наибольшее внимание инвесторов привлек проект по строительству завода пенокерамических плит. О заинтересованности в его софинансировании примерно на 30% заявил Сбербанк. К организации присоединились и китайские партнеры. Уже начата работа по подписанию межбанковского соглашения между Банком «Харбин» и Сбербанком.

Еще один важный результат — договоренность с Промсвязьбанком о сотрудничестве в области освоения приморских территорий. Пилотный проект, включающий разработку мастер-плана по созданию комфортной городской среды, а также модернизацию производств за счет кредитов, воплотят в Арсеньеве.

По мнению губернатора Приморья, Российский инвестиционный форум — это важная площадка, которая дает возможность показать все перспективы региона, привлечь инвестиции, а также посмотреть, как живут и развиваются другие территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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