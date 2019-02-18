2019-02-18T06:52:12+03:00
Происшествия

В Приморье один бродяга зарезал другого

Теперь местом жительства виновного на долгие семь лет станет зона
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - архив авторафото - архив автора
Изменить размер текста:

В Черниговском районе окончен суд по делу о преступлении против жизни.

Черниговский райсуд вынес приговор бомжу. Он признан виновным по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть».

Как установлено в суде, преступление совершено июльским вечером 2018 года в одном из домов села Черниговка, где фигурант временно проживал.

В пьяной драке со своим соседом, также не имевшим постоянного места жительства, он воткнул тому нож в живот. От обильной потери крови потерпевший скончался.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему с учетом полного признания вины 7 лет 2 месяца строгого режима. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Севшего за квартирную аферу депутата заменят в парламенте Приморья
Приморье завлекло инвесторов горнолыжным курортом
Во Владивостоке вор лишал разговорчивых дам самого дорогого
Кричала от боли на всю улицу: в Приморье молодая пара угодила в жуткое ДТП
Приморец беспощадно избил приятеля из ревности
ДРСК выиграла очередное судебное заседание по долгу Дальнегорского ГОК
Музей автомотостарины, «Ислам» и «Дуслык» получат субсидии во Владивостоке
Дом без людей сгорел в Приморье
Семь лесных пожаров потушили в Приморье за выходные
Глава Владивостока завоевал "боевой" кубок в мотогонках на льду
Матёрый преступник резал и обирал пенсионерок в Приморье
Во Владивостоке лихач въехал в подъезд на внедорожнике
Морские урожаи заметно выросли в Приморье
ДВЖД нарастила перевозки авто в контейнерах на 75%
Понедельник принесёт Приморью небывалое тепло
Приморские полицейские просят помощи в опознании парня, погибшего в ДТП
Два десятка улиц Владивостока останутся без воды в начале недели