В Приморье один бродяга зарезал другого

СЕГОДНЯ 06:52 2019-02-18T06:52:12+03:00

Теперь местом жительства виновного на долгие семь лет станет зона

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В Черниговском районе окончен суд по делу о преступлении против жизни.

Черниговский райсуд вынес приговор бомжу. Он признан виновным по статье УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть».

Как установлено в суде, преступление совершено июльским вечером 2018 года в одном из домов села Черниговка, где фигурант временно проживал.

В пьяной драке со своим соседом, также не имевшим постоянного места жительства, он воткнул тому нож в живот. От обильной потери крови потерпевший скончался.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему с учетом полного признания вины 7 лет 2 месяца строгого режима. Приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU