Севшего за квартирную аферу депутата заменят в парламенте Приморья

СЕГОДНЯ 07:31 2019-02-18T07:31:49+03:00

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Парламент Приморья в самом скором времени официально прекратит полномочия депутата Руслана Маноконова, осуждённого за мошенничество с выплатами за съем жилья.

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды», вопрос о прекращении полномочий Маноконова, а также об изменении в составе комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам, рассмотрят на сессии ЗС ПК 27 февраля.

Профильный комитет Законодательного Собрания по регламенту, депутатской этике и организации работы уже подготовил проекты соответствующих решений.

Так как осужденный депутат избирался по одномандатному округу, центром которого является Находка, то в сентябре 2019 года в там пройдут довыборы в краевой парламент.

Досрочное прекращение полномочий депутата в связи с приговором по статье Уголовного кодекса РФ в этом созыве Законодательного Собрания происходит впервые. Напомним, что в октябре 2018 года Руслан Маноконов был приговорен Фрунзенским судом к четырем годам колонии общего режима. Суд признал Маноконова виновным в мошенничестве с компенсациями за съем жилья во Владивостоке, положенными ему как иногороднему депутату. Парламентарий был взят под стражу прямо в зале суда.

Несколько недель назад апелляционная инстанция сократила срок заключения Маноконова до 3 лет 9 месяцев, приговор вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU