2019-02-18T07:58:48+03:00
Происшествия

Суд Владивостока: арестованный Благодырь идёт по одному делу с Милушем

В прошлом Иван Благодырь работал во властных структурах Дальнего Востока, а также в Дальневосточной энергетической компании
Игорь СОРОКИН
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фото - ГУ ФСИНфото - ГУ ФСИН
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Арестованный на два месяца по подозрению в растрате зампредседателя Сибирского отделения Российской академии наук Иван Благодырь проходит по одному делу с арестованным исполнительным директором «Дальневосточной энергетической компании», депутатом Законодательного собрания Приморья Виктором Милушем.

«Уголовное дело возбудили против Милуша, Благодыря а также иных неустановленных лиц», — сообщил представитель Фрунзенского суда Владивостока.

Уголовное дело возбуждено 28 января. Милушу инкриминируют присвоение и растрату, совершенные организованной группой, Благодырю — подстрекательство, неустановленным подельникам — пособничество.

Напомним, что 10 февраля решением Фрунзенского суда Владивостока Благодыря арестовали на два месяца. С 2008 по 2009 год он занимал должность гендиректора «Дальневосточной энергетической компании».

В ноябре Фрунзенский районный суд заключил под стражу исполнительного директора ДЭК Виктора Милуша, который стал фигурантом уголовного дела о растрате. Милуш является членом правления и членом совета директоров ДЭК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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