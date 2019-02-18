2019-02-18T08:35:29+03:00
Общество

Въезд во Владивосток начали пылесосить досрочно

Напомним, что ежедневно с улиц краевого центра вывозят более 50 тонн мусора
Игорь СОРОКИН
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фото - мэрия Владивостокафото - мэрия Владивостока
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С наступлением тепла на дороги Владивостока вышли вакуумные подметально-уборочные машины.

Два больших пылесоса приступили к уборке проспекта 100 лет Владивостоку и улицы Маковского сегодня, 18 февраля.

— Температура позволила расконсервировать пылесосы досрочно. Несколько единиц были переоборудованы и приступили к работе по маршрутам. Прежде такая работа начиналась не раньше апреля, — отметили специалисты МБУ «Содержание городских территорий».

Пока пылесосы работают только днём, но с установлением положительных температур будут работать и ночью.

В автопарке муниципального предприятия «Содержание городских территорий» сегодня насчитывается 18 пылесосов — 15 больших и три маленьких. Парк вакуумных подметально-уборочных машин серьёзно пополнился в 2018 году. На городские деньги закуплены пять больших и три компактных пылесоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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