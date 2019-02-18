Жителя Владивостока посадят за таблетки для толстых

СЕГОДНЯ 09:39 2019-02-18T09:39:15+03:00

Уголовное дело направлено в суд. Подсудимому грозит до восьми лет

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Перед судом предстанет житель Владивостока, обвинённый в незаконном сбыте сильнодействующих веществ.

Следователь Фрунзенского отдела полиции УМВД по Владивостоку завершил работу над уголовным делом по обвинению 48-летнего горожанина. Следствие установило, что мужчина незаконно приобрел препарат, содержащий сильнодействующее вещество. Затем, подыскав покупателя, злоумышленник перепродал его.

Противоправный бизнес пресекли полицейские непосредственно во время перепродажи.

Криминалистическая экспертиза установила, что изъятое является смесью, содержащей сибутрамин, общей массой 55 граммов. Его прием даже в незначительных дозах вызывает осложнение здоровья, может привести к состоянию зависимости, подавить центральную нервную систему. В подпольной фармакологии сибутрамин применяют для лечения людей с избыточным весом, так как это вещество усиливает чувство насыщения, и принимающий его ест меньше.

В ходе обыска полицейские изъяли еще более 142 граммов аналогичных сильнодействующих веществ, которые мужчина хранил для будущих сделок.

Было возбуждено уголовное дело. Доказана причастность фигуранта к преступлению. Уголовное дело направлено в суд. Подсудимому грозит до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU