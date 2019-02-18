75-летний пенсионер рискнул перебежать дорогу во Владивостоке и поплатился

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-18T10:01:21+03:00

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Полиция проверяет обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Владивостоке.

В дежурную часть ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 37 на Океанском проспекте. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.

Установлено, что 54-летний водитель Toyota Camry при движении со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Алеутская не увидел внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину, который перебежал дорогу в неположенном месте.

В результате наезда 75-летний мужчина с сочетанной травмой отправился в больницу, где и скончался.

Опьянения у водителя Toyota не выявили. Установлено, что мужчину привлекали к административной ответственности за превышение скорости и непредоставление преимущества в движении.

По факту автоаварии со смертельным исходом идёт проверка, назначен ряд исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU