75-летний пенсионер рискнул перебежать дорогу во Владивостоке и поплатился
Полиция проверяет обстоятельства ДТП со смертельным исходом во Владивостоке.
В дежурную часть ГИБДД УМВД по Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 37 на Океанском проспекте. На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков.
Установлено, что 54-летний водитель Toyota Camry при движении со стороны улицы Комсомольской в направлении улицы Алеутская не увидел внезапно вышедшего на проезжую часть мужчину, который перебежал дорогу в неположенном месте.
В результате наезда 75-летний мужчина с сочетанной травмой отправился в больницу, где и скончался.
Опьянения у водителя Toyota не выявили. Установлено, что мужчину привлекали к административной ответственности за превышение скорости и непредоставление преимущества в движении.
По факту автоаварии со смертельным исходом идёт проверка, назначен ряд исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU