Приморье оплатит онкобольным детям перелёты на лечение

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-18T10:47:22+03:00

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Новый закон позволит детям с онкозаболеваниями летать на госпитализацию из Приморья в другие города за счет краевого бюджета. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время посещения онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы №1.

На сегодня в центре созданы все условия, чтобы маленькие пациенты и их мамы чувствовали себя так же комфортно, как дома. Каждая палата оснащена устройством для свободной циркуляции и обеззараживания воздуха и специальными физиокроватями.

По словам руководителя центра Людмилы Минкиной, здесь в ходу современные протоколы лечения лейкозов.

— В результате показатель перевода больных в состояние первой ремиссии достигает 92-95%, а показатель долгосрочной выживаемости — 60%, — сказала она.

Олег Кожемяко поручил разработать поправки в краевой закон, которые бы позволили оплачивать из регионального бюджета авиаперелеты онкобольным детям в клиники центра России.

— Рассчитываю, что уже в марте внесем корректировки на рассмотрение депутатов. Я убежден, что эта необходимая мера, которая позволит нашим детям получать то лечение, которое пока недоступно в Приморье, — заявил глава региона.

После осмотра онкоцентра Олег Кожемяко с супругой посетил благотворительный концерт, организованный фондом «Сохрани жизнь». Губернатор поблагодарил работников больницы и фонда за заботу о детях.

— Совместная работа дает свои положительные результаты, мы видим, что все дети опекаемы. Будем продолжать эту работу — создавать условия, чтобы лечение оказывалось своевременно. Мы всегда рядом с вами, — отметил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU