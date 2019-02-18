2019-02-18T10:47:22+03:00
Общество

Приморье оплатит онкобольным детям перелёты на лечение

Соответствующие поправки в краевой закон уже весной примут законодатели
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото - АПКфото - АПК
Изменить размер текста:

Новый закон позволит детям с онкозаболеваниями летать на госпитализацию из Приморья в другие города за счет краевого бюджета. Об этом заявил губернатор Олег Кожемяко во время посещения онкогематологического центра Краевой детской клинической больницы №1.

На сегодня в центре созданы все условия, чтобы маленькие пациенты и их мамы чувствовали себя так же комфортно, как дома. Каждая палата оснащена устройством для свободной циркуляции и обеззараживания воздуха и специальными физиокроватями.

По словам руководителя центра Людмилы Минкиной, здесь в ходу современные протоколы лечения лейкозов.

— В результате показатель перевода больных в состояние первой ремиссии достигает 92-95%, а показатель долгосрочной выживаемости — 60%, — сказала она.

Олег Кожемяко поручил разработать поправки в краевой закон, которые бы позволили оплачивать из регионального бюджета авиаперелеты онкобольным детям в клиники центра России.

— Рассчитываю, что уже в марте внесем корректировки на рассмотрение депутатов. Я убежден, что эта необходимая мера, которая позволит нашим детям получать то лечение, которое пока недоступно в Приморье, — заявил глава региона.

После осмотра онкоцентра Олег Кожемяко с супругой посетил благотворительный концерт, организованный фондом «Сохрани жизнь». Губернатор поблагодарил работников больницы и фонда за заботу о детях.

— Совместная работа дает свои положительные результаты, мы видим, что все дети опекаемы. Будем продолжать эту работу — создавать условия, чтобы лечение оказывалось своевременно. Мы всегда рядом с вами, — отметил Олег Кожемяко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больничное отделение для безнадёжно больных детей откроют в Приморье
75-летний пенсионер рискнул перебежать дорогу во Владивостоке и поплатился
Жителя Владивостока посадят за таблетки для толстых
Въезд во Владивосток начали пылесосить досрочно
Суд Владивостока: арестованный Благодырь идёт по одному делу с Милушем
Севшего за квартирную аферу депутата заменят в парламенте Приморья
В Приморье один бродяга зарезал другого
Приморье завлекло инвесторов горнолыжным курортом
Во Владивостоке вор лишал разговорчивых дам самого дорогого
Кричала от боли на всю улицу: в Приморье молодая пара угодила в жуткое ДТП
Приморец беспощадно избил приятеля из ревности
ДРСК выиграла очередное судебное заседание по долгу Дальнегорского ГОК
Музей автомотостарины, «Ислам» и «Дуслык» получат субсидии во Владивостоке
Дом без людей сгорел в Приморье
Семь лесных пожаров потушили в Приморье за выходные
Глава Владивостока завоевал "боевой" кубок в мотогонках на льду
Матёрый преступник резал и обирал пенсионерок в Приморье
Во Владивостоке лихач въехал в подъезд на внедорожнике
Морские урожаи заметно выросли в Приморье
ДВЖД нарастила перевозки авто в контейнерах на 75%
Понедельник принесёт Приморью небывалое тепло
Приморские полицейские просят помощи в опознании парня, погибшего в ДТП
Два десятка улиц Владивостока останутся без воды в начале недели