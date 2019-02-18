2019-02-18T11:29:18+03:00
Общество

Больничное отделение для безнадёжно больных детей откроют в Приморье

В детской больнице будет 10 паллиативных коек. Деньги на капремонт уже выделены
Игорь СОРОКИН
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Краевая детская клиническая больница №2 в Приморье получила лицензию на лечение маленьких неизлечимо больных пациентов в условиях стационара.

Учреждение, где откроют жизненно важное отделение, проверила врио вице-губернатора Ирина Медведева.

Как сообщила главный врач медучреждения Инна Зеленкова, детская больница №2 уже много лет помогает маленьким приморцам.

— Наша больница приходит на помощь детям и родителям с орфанными заболеваниями, с вирусом иммунодефицита и другими. Открывая отделения паллиативной помощи для детей, мы движемся к улучшению качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями и их родственников, — отметила Зеленкова.

По планам департамента здравоохранения Приморья, в детской больнице будет 10 паллиативных коек. Деньги на капремонт уже выделены.

Вице-губернатор осмотрела детскую клинику, где в прошлом году уже выполнили капремонт трех отделений — гастроэнтерологии, физиоотделении и лаборатории. Ирина Медведева также оценила потенциал отделения реанимации и интенсивной терапии.

Отметим, что в этом году только из федерального бюджета на мероприятия по борьбе с онкозаболеваниями для Приморского края будет выделено 413,7 миллиона рублей. Эти деньги направят на создание и оснащение референс-центров для исследований, переоснащение сети региональных клиник.

Губернатор Олег Кожемяко поставил задачу региональному здравоохранению — уделить особое внимание онконастороженности. Напомним, что с этого года в Приморье начали действовать ряд мер, в том числе и вознаграждение для медиков в 3 тысячи рублей за раннее выявление онкопатологий у пациентов. Ее специалисты будут получать за каждый выявленный и подтвержденный случай рака.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что Приморье будет оплачивать перелёты онкобольных детей на лечение в другие регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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