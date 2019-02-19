2019-02-19T02:03:57+03:00
Общество

Автопреступник из Приморья договорился с судьями и сел на 4 года

В составе организованной группы он похищал автомобили и требовал за них выкуп
Софья КУЧИНА
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Фото:https://udm-info.ru/newsФото:https://udm-info.ru/news
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Уссурийский городской суд признал местного жителя виновным краже и покушении на неё. Преступник действовал в составе организованной группы, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, в 2017 году мужчина вступил в ряды организованной группы из трёх человек.

Компания угоняла иномарки, чтобы потом возвращать их за выкуп. Выполняя свою роль, фигурант дела участвовал в угоне девяти автомобилей. Причём три преступления не удалось довести до конца. За железных коней злоумышленники получили больше полумиллиона рублей.

С фигурантом заключили досудебное соглашение. Его дело рассмотрели в особом порядке. За содеянное суд приговорил похитителя к 4 годам и 2 месяцам исправительной колонии общего режима. Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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