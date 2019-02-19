Ветераны Владивостока отправятся почтить память героев-даманцев

СЕГОДНЯ 02:42 2019-02-19T02:42:34+03:00

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Шесть ветеранов Владивостока отправятся в Дальнереченск, чтобы поучаствовать в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию даманских событий.

К памятному дню в Лучегорске и Дальнереченске организуют масштабную программу.

В Дальнереченске откроют аллею героев пограничной службы и возложат цветы к мемориалу героям-даманцам. Также, здесь пройдёт тематический концерт и акция «Чтобы помнили. Свеча памяти». В Лучегорске запланирован митинг и выезд на заставы, где в 1969 году произошел вооруженный конфликт.

Специалисты городской администрации рассказали, что ветераны Владивостока отправятся в Дальнереченск 2 марта. Планируется, что они примут участие и в лучегорских мероприятиях.

Отметим, что поездки по местам боевой славы для ветеранам Владивостока организуют ежегодно. Для них - это возможность встретиться с однополчанами и посетить памятные места. В этом году они уже побывали с визитом в Санкт-Петербурге. Сейчас их ждут Харбин, Суйфэньхэ, Дуннин и Муданьцзян.

ИСТОЧНИК KP.RU