Ветераны Владивостока отправятся почтить память героев-даманцев
Шесть ветеранов Владивостока отправятся в Дальнереченск, чтобы поучаствовать в торжественных мероприятиях, посвященных 50-летию даманских событий.
К памятному дню в Лучегорске и Дальнереченске организуют масштабную программу.
В Дальнереченске откроют аллею героев пограничной службы и возложат цветы к мемориалу героям-даманцам. Также, здесь пройдёт тематический концерт и акция «Чтобы помнили. Свеча памяти». В Лучегорске запланирован митинг и выезд на заставы, где в 1969 году произошел вооруженный конфликт.
Специалисты городской администрации рассказали, что ветераны Владивостока отправятся в Дальнереченск 2 марта. Планируется, что они примут участие и в лучегорских мероприятиях.
Отметим, что поездки по местам боевой славы для ветеранам Владивостока организуют ежегодно. Для них - это возможность встретиться с однополчанами и посетить памятные места. В этом году они уже побывали с визитом в Санкт-Петербурге. Сейчас их ждут Харбин, Суйфэньхэ, Дуннин и Муданьцзян.
ИСТОЧНИК KP.RU