Нехарактерный конец февраля ждёт приморцев

СЕГОДНЯ 03:49 2019-02-19T03:49:55+03:00

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Нехарактерное окончание февраля ожидает приморцев, сообщает Примпогода. На выходных начало теплеть, и теперь температуры начнут только повышаться. Так что край ждёт по-настоящему весенняя погода. Серьёзных снегопадов не ожидается, но к середине недели, возможно, пойдёт небольшой снег. Ночью столбики термометров упадут до −13…−20 °C, на побережье местами −1…−7 °C.

Максимальные значения составят +2…+8 °C, местами на южном побережье воздух прогреется до +10 °C и только на крайнем северо-востоке, возможно, будут небольшие отрицательные температуры. Стоит отметить, что такая погода больше характерна для середины марта.

Во Владивостоке неделя выдастся без существенных осадков. Минимальная температура составит−1…−4 °C, максимальная +2…+5 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU