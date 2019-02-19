Ещё в трёх районах Приморья власти ввели противопожарный режим

СЕГОДНЯ 04:44 2019-02-19T04:44:03+03:00

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Ещё в трёх районах Приморья ввели особый противопожарный режим(ОПР). С 18 февраля он начал действовать в Ханкайском и Кавалеровском районах, с 19 февраля – в Ольгинском районе.

Таким образом, сейчас ОПР действует в семи муниципалитетах: Хасанском, Партизанском, Лазовском, Ханкайском, Кавалеровском, Ольгинском районах и Уссурийском городском округе.

Также губернатор Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о открытии пожароопасный сезон в 20 муниципалитетах края. С 15 марта его откроют ещё в 10 муниципалитетах.

Администраци края отмечает, что за прошедшие сутки, 18 февраля, в Приморье удалось ликвидировать четыре лесных пожара – в Артемовском, Уссурийском и Дальнегорском городских округах, Ханкайском районе. На этих пожарах работали 38 сотрудников Приморской авиабазы и 11 единиц техники.

На утро вторника, 19 января, действующих лесных пожаров в Приморье нет. По данным космического мониторинга ИСДМ «Рослесхоз», на территории края выявлена 71 тепловая аномалия. Всего с начала года на землях лесного фонда Приморья зарегистрировано 64 лесных пожара.

Справка «КП»

Введение противопожарного режима ведет к увеличению наказаний за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Так, административная ответственность для физических лиц, которая в обычной ситуации составляет от 1,5 до 3 тысяч рублей, увеличивается до 4-5 тысяч. Для должностных лиц – в обычной ситуации от 10 до 20 тысяч рублей, в условиях противопожарного режима – 20-40 тысяч рублей, для юридических – увеличивается с 50-200 тысяч рублей до 300-500 тысяч рублей.

Напомним, сообщить о пожаре можно по единому телефону: «112», воспользоваться «прямой линией» лесной охраны: 8 (800) 100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU