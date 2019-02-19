В Приморье сгоревший мост через Маргаритовку восстановят в ближайшее время

СЕГОДНЯ 05:49 2019-02-19T05:49:11+03:00

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В ближайшие дни повреждённый мост на дороге Маргаритово – Моряк-Рыболов восстановят, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, что накануне ночью единственную переправу между поселениями Ольгинского района кто-то поджёг. Есть версия, что таким образом местные жители хотели обратить внимание властей на проблему: из ветхого сооружения торчали гвозди и выскакивали палки.

Так или иначе, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что в результате возгорания пострадало 18 квадратных метров деревянного покрытия на металлическом мосту через реку Маргаритовка. Специалисты добавляют, что в ближайшее время Примуправтодор проведёт комиссионное обследование мостового сооружения. После того как рабочие определят степень повреждений и необходимые мероприятия по восстановлению конструкций, подрядная организация начнёт восстанавливать мост.

ИСТОЧНИК KP.RU