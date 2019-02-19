2019-02-19T05:49:11+03:00
Общество

В Приморье сгоревший мост через Маргаритовку восстановят в ближайшее время

Мост был единственной переправой между поселениями Ольгинского района
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Cкоро специалисты приступят к работамCкоро специалисты приступят к работамФото: primorsky.ru
Изменить размер текста:

В ближайшие дни повреждённый мост на дороге Маргаритово – Моряк-Рыболов восстановят, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, что накануне ночью единственную переправу между поселениями Ольгинского района кто-то поджёг. Есть версия, что таким образом местные жители хотели обратить внимание властей на проблему: из ветхого сооружения торчали гвозди и выскакивали палки.

Так или иначе, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили, что в результате возгорания пострадало 18 квадратных метров деревянного покрытия на металлическом мосту через реку Маргаритовка. Специалисты добавляют, что в ближайшее время Примуправтодор проведёт комиссионное обследование мостового сооружения. После того как рабочие определят степень повреждений и необходимые мероприятия по восстановлению конструкций, подрядная организация начнёт восстанавливать мост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День защитника Отечества во Владивостоке отметят концертом и выставкой военной техники
Во Владивостоке легковушка вылетела на тротуар
Во Владивостоке семь пожарных потушили четыре гаража
Неравнодушные жители Владивостока несут гвоздики и плюшевые игрушки к месту трагической аварии
Хабаровск готовит документы на передачу Приморью знаменитого тигра Амура
Два владивостокских путепровода ждёт масштабный ремонт
Водителем Volvo, насмерть сбившим молодую маму и её ребенка, мог оказаться сварщик из Владивостока
Ещё в трёх районах Приморья власти ввели противопожарный режим
Полиция Владивостока разыскивает Николая Тимченко, подозреваемого в смертельной аварии
Нехарактерный конец февраля ждёт приморцев
В тысячекоечной больнице скончались жертвы страшной аварии
Ветераны Владивостока отправятся почтить память героев-даманцев
Автопреступник из Приморья договорился с судьями и сел на 4 года
Положительные температуры постепенно захватывают Приморье
Во Владивостоке водитель-убийца сбил семью с ребёнком на тротуаре и скрылся
Больничное отделение для безнадёжно больных детей откроют в Приморье
Приморье оплатит онкобольным детям перелёты на лечение
75-летний пенсионер рискнул перебежать дорогу во Владивостоке и поплатился
Жителя Владивостока посадят за таблетки для толстых