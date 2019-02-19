Два владивостокских путепровода ждёт масштабный ремонт

СЕГОДНЯ 06:30 2019-02-19T06:30:40+03:00

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Два городских путепровода – Некрасовский и через улицу Русскую требуют ремонта, сообщает пресс-служба администрации Владивостока. Власти начали искать проектировщиков для разработки проектной документации на капитальный ремонт и восстановление их конструктивных элементов. С техзаданием потенциальные подрядчики могут ознакомиться на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. К слову, торги в электронной форме пройдут 4 марта 2019 года.

И хотя специалисты уверяют, что движение по путепроводам не опасно, оба сооружения давно требуют капитального ремонта. Обследование показало наличие повреждения железобетонных конструкций, тротуарных блоков пешеходной части, блоков барьерного ограждения. Путепроводы – сложные инженерные сооружения, именно поэтому ремонт возможен только после разработки проектной документации. Проектировщикам предстоит разработать оптимальные, экономически целесообразные, эффективные конструктивные и инженерно-технические решения, которые будут использоваться при капитальном ремонте Некрасовского путепровода и моста через Русскую. В течение трёх месяцев специалисты должны разработать рабочую документацию с необходимыми чертежами и расчётами, включая расчёт сметной стоимости ремонта.

Напомним, что мост через Русскую улицу построили в 1995 году. Его длина составляет 455 метров, конструктив моста – это 19 опор, железобетонные балки двутаврового сечения, ригели, по краям которых установлены металлические мачты освещения.

Некрасовский путепровод (от перекрёстка проспекта Красного Знамени и улицы Некрасовской до стадиона «Строитель») приняли в эксплуатацию в 2005 году. Его протяжённость составляет 2,36 километра, а площадь – более 130 тысяч квадратных метров. В составе объекта – эстакада, путепроводы через Океанский проспект, улицы Снеговую и Ильичёва, мост через Первую Речку, а также съезды с сооружения.

ИСТОЧНИК KP.RU