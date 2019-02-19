Хабаровск готовит документы на передачу Приморью знаменитого тигра Амура

СЕГОДНЯ 07:05 2019-02-19T07:05:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Знаменитого тигра Амура наконец передадут в собственность Приморского края. Прямо сейчас прорабатывается соответствующий механизм, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Директор департамента краевого охотнадзора Дмитрий Панкратов рассказал, что сейчас готовятся документы о передаче животного из Хабаровского края в собственность Приморского. Сам полосатый хищник находится в приморском Сафари-парке – том самом, где началась его дружба с козлом Тимуром. Здесь созданы все условия для комфортного проживания звезды.

«КП» напоминает, в Приморье разгорелся самый настоящий скандал, когда звёздного обитателя сафари-парка в Шкотовском районе решили отправить на Кубань. Дело в том, что дружелюбный тигр в находится в Приморье как имущество Хабаровского края, переданное на условиях временного содержания.

Губернатор Олег Кожемяко поручил разработать механизм, который позволит юридически закрепить тигра на той территории, где он находится сегодня, – в Приморском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU