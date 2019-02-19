Во Владивостоке семь пожарных потушили четыре гаража

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-19T08:09:18+03:00

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Во Владивостоке накануне днём вспыхнули сразу четыре гаража, сообщает пресс-служба МЧС по Приморью. Согласно информации ведомства, 18 февраля в 16.39 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в гаражном кооперативе на улице Борисенко.

Семь огнеборцев на двух машинах прибыли на место уже через 8 минут и приступили к тушению. Пламенем были объяты три гаража, четвёртый пострадал частично.

В 17.44 пожар локализовали, в 18.05 потушили. Площадь распространения огня составила 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU