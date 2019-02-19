Во Владивостоке легковушка вылетела на тротуар

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-19T08:42:29+03:00

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Буквально полчаса назад во Владивостоке произошла очередная жесткая авария. В районе площади Баляева на тротуар вылетела легковая Toyota Cynos.

Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомольской правды», водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге. Скорость у машины была приличной – и на обледеневшем спуске Cynos просто «повело». Автомобиль на полном ходу вылетел с проезжей части и врезался в леерное ограждение.

Левую часть машины, куда и пришелся удар, попросту смяло. Пассажир «Тойоты» сломал ключицу. Прибывшие на место происшествия медики забрали его в больницу. Водитель также получил травмы, однако не слишком серьезные. По счастливому стечению обстоятельств, в момент аварии на тротуаре никого не было – иначе пострадавших явно было бы больше.

Пассажира "Тойоты" увезли с переломом ключицыФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

За последние сутки это уже второе ДТП с вылетом машины на тротуар. Как писала «Комсомолка», минувшим вечером в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Сейчас скрывшегося водителя ищут по всему Владивостоку.

ИСТОЧНИК KP.RU