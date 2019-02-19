2019-02-19T08:42:29+03:00
Происшествия

Во Владивостоке легковушка вылетела на тротуар

Водитель не справился с управлением на скользкой дороге
Артём КАБАНКОВ
Поделиться:
Левую часть "Тойоты" буквально смялоЛевую часть "Тойоты" буквально смялоФото: Евгений ШТЫГАЙЛО
Изменить размер текста:

Буквально полчаса назад во Владивостоке произошла очередная жесткая авария. В районе площади Баляева на тротуар вылетела легковая Toyota Cynos.

Как удалось выяснить корреспонденту «Комсомольской правды», водитель иномарки не справился с управлением на скользкой дороге. Скорость у машины была приличной – и на обледеневшем спуске Cynos просто «повело». Автомобиль на полном ходу вылетел с проезжей части и врезался в леерное ограждение.

Левую часть машины, куда и пришелся удар, попросту смяло. Пассажир «Тойоты» сломал ключицу. Прибывшие на место происшествия медики забрали его в больницу. Водитель также получил травмы, однако не слишком серьезные. По счастливому стечению обстоятельств, в момент аварии на тротуаре никого не было – иначе пострадавших явно было бы больше.

Пассажира "Тойоты" увезли с переломом ключицы Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Пассажира "Тойоты" увезли с переломом ключицыФото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Фото: Евгений ШТЫГАЙЛО

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Им предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

За последние сутки это уже второе ДТП с вылетом машины на тротуар. Как писала «Комсомолка», минувшим вечером в районе улицы 40 лет ВЛКСМ неуправляемый автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. Под колёсами машины-убийцы оказалась семья с маленьким ребёнком. Водитель, спровоцировавший ДТП, вырвался из рук очевидцев и поспешил скрыться. Инцидент произошёл в светлое время суток, в условиях хорошей видимости. Сейчас скрывшегося водителя ищут по всему Владивостоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владивостоке семь пожарных потушили четыре гаража
Неравнодушные жители Владивостока несут гвоздики и плюшевые игрушки к месту трагической аварии
Хабаровск готовит документы на передачу Приморью знаменитого тигра Амура
Два владивостокских путепровода ждёт масштабный ремонт
Водителем Volvo, насмерть сбившим молодую маму и её ребенка, мог оказаться сварщик из Владивостока
В Приморье сгоревший мост через Маргаритовку восстановят в ближайшее время
Ещё в трёх районах Приморья власти ввели противопожарный режим
Полиция Владивостока разыскивает Николая Тимченко, подозреваемого в смертельной аварии
Нехарактерный конец февраля ждёт приморцев
В тысячекоечной больнице скончались жертвы страшной аварии
Ветераны Владивостока отправятся почтить память героев-даманцев
Автопреступник из Приморья договорился с судьями и сел на 4 года
Положительные температуры постепенно захватывают Приморье
Во Владивостоке водитель-убийца сбил семью с ребёнком на тротуаре и скрылся
Больничное отделение для безнадёжно больных детей откроют в Приморье
Приморье оплатит онкобольным детям перелёты на лечение
75-летний пенсионер рискнул перебежать дорогу во Владивостоке и поплатился
Жителя Владивостока посадят за таблетки для толстых