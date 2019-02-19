Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров

СЕГОДНЯ 10:05 2019-02-19T10:05:13+03:00

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Во Владивостоке мировой судья вынес приговор местной жительнице, которая обокрала пенсионерку.

Как установили в суде, фигурантка совершила преступление в конце ноября 2018 года в одном из жилых домов по улице Амурской. Женщина воспользовалась тем, что была открыта входная дверь и зашла в квартиру, где проживала семья пенсионеров. Чтобы отвлечь хозяйку, она попросила стакан воды. Пока та ходила на кухню, гостья вытащила из чужой сумки кошелёк с деньгами и сбежала. Ущерб составил более 3000 рублей.

Подсудимую признали виновной. С учётом отягчающего обстоятельства(рецидив преступлений) суд назначил ей 8 месяцев колонии общего режима, а также взыскал с осуждённой причинённый ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU