Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров
Во Владивостоке мировой судья вынес приговор местной жительнице, которая обокрала пенсионерку.
Как установили в суде, фигурантка совершила преступление в конце ноября 2018 года в одном из жилых домов по улице Амурской. Женщина воспользовалась тем, что была открыта входная дверь и зашла в квартиру, где проживала семья пенсионеров. Чтобы отвлечь хозяйку, она попросила стакан воды. Пока та ходила на кухню, гостья вытащила из чужой сумки кошелёк с деньгами и сбежала. Ущерб составил более 3000 рублей.
Подсудимую признали виновной. С учётом отягчающего обстоятельства(рецидив преступлений) суд назначил ей 8 месяцев колонии общего режима, а также взыскал с осуждённой причинённый ущерб.
ИСТОЧНИК KP.RU