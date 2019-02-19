В Приморье взорвалась машина такси

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-19T10:23:18+03:00

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За прошедшие сутки в Приморье сгорело сразу несколько автомобилей. Оба инцидента произошли в Находке. Во время одного из ЧП едва не погиб человек.

Минувшим вечером приморский край отметился сразу несколькими автомобильными пожарами. Самый серьезный инцидент произошел на улице Комсомольской. Там возле дома №26 взорвалась машина такси. Причины ЧП неизвестны. Водитель Toyota Prius припарковался во дворе – и сидел в машине. Внезапно задняя часть легковой машине скрылась в огненной вспышке. Таксист успел выскочить из машины. Он не пострадал. А вот «Приус» спасти не удалось – к моменту приезда пожарных автомобиль практически целиком выгорел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/692694" frameborder="0"></iframe> Взрыв машины такси в Находке.

Еще одним происшествием отметилась улица Пограничная. Утром там сгорел внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. По неподтвержденной информации, владелец джипа сам его поджег, чтобы получить выплату по страховку. Горе-пироман, впрочем, не учел, что страховой полис у него просроченный – так что никаких выплат ему не положено. Насколько правдива данная версия, в настоящее время уточняется.

Тот самый внедорожнрк

ИСТОЧНИК KP.RU