2019-02-19T10:24:47+03:00
Звезды

В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»

Комедию режиссера Стаса Назирова покажут 11 марта на сцене Академического театра им. М. Горького
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11 марта на сцене Академического театра им. М. Горького в 18:30 покажут комедию «Шальные деньги»

Шальные деньги - значит, деньги непоседливые, которые в кармане надолго не задерживаются. А значит, пьеса Островского и о наших сегодняшних проблемах.

Островский — мастер стремительной интриги и остроумного диалога. Спектакль режиссера Стаса Назирова с блеском раскрывает эти черты.

В ролях: Иван Стебунов, Дмитрий Исаев, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Мария Сластненкова. Музыка - Иван Замотаев.

Справки по телефонам: 8(423)222-01-36; 226-05-20. Купить билеты можно на сайтах театрГорького.рф и vl.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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