В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»
11 марта на сцене Академического театра им. М. Горького в 18:30 покажут комедию «Шальные деньги»
Шальные деньги - значит, деньги непоседливые, которые в кармане надолго не задерживаются. А значит, пьеса Островского и о наших сегодняшних проблемах.
Островский — мастер стремительной интриги и остроумного диалога. Спектакль режиссера Стаса Назирова с блеском раскрывает эти черты.
В ролях: Иван Стебунов, Дмитрий Исаев, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Мария Сластненкова. Музыка - Иван Замотаев.
Справки по телефонам: 8(423)222-01-36; 226-05-20. Купить билеты можно на сайтах театрГорького.рф и vl.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU