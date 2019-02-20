Новая сертификация - ГОСТ на упаковке расскажет больше о качестве продукта

СЕГОДНЯ 04:37 2019-02-20T04:36:45+03:00

Производители Приморья могут подтвердить соответствие качества своей продукции в национальной системе сертификации (НСС)

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С января 2019 года ФБУ «Приморский ЦСМ» уполномочен Росстандартом на проведение сертификации в НСС.

Для этого центром проведена огромная работа. Модернизирована структура и подготовлена база для реализации проекта в Приморье.

Главная цель НСС - возрождение доверия потребителей к качеству продукции, маркированной ГОСТ. Сертифицировать можно как производимую продукцию, так и процессы производства. ГОСТ уже давно стал для потребителя гарантом качества, многие выбирают продукцию с надписью «Сделано по ГОСТ».

Проект НСС стартовал в 2017 году на территории семи регионов России. Уже подтверждено соответствие более 900 объектов сертификации. Практика показывает, что только уверенный в качестве своей продукции производитель участвует в сертификации по системе НСС.

Сертифицированные товары маркируются специальным QR – кодом, с прямой ссылкой на реестр с актуальной информацией о статусе сертификата. Инспекционный контроль продукции включенной в реестр - тот самый инструмент поддержания качества на высоком уровне. Информация обо всех проверках, также будет доступна онлайн.

«Национальная система сертификации - это перезагрузка рынка, в котором больше нет места фальсификату» - говорит Юрий Белкин - директор ФБУ «Приморский ЦСМ».

ИСТОЧНИК KP.RU