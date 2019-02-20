2019-02-20T01:36:31+03:00
Общество

По-весеннему тёплому Владивостоку синоптики обещают снег

Вероятность осадков 70%
Софья КУЧИНА
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Фото: http://superomsk.ru/newsФото: http://superomsk.ru/news
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Сегодня, 20 февраля, погоду Приморья ночью будет определять поле пониженного атмосферного давления, местами небольшие осадки (мокрый снег, вероятность 60%), сообщает Примпогода. На отдельных участках дорог гололедица. Днем поле повышенного атмосферного давления, без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью 0...-18°C, днем +5...-4°C.

Во Владивостоке облачно, в первой половине ночи небольшие осадки (мокрый снег, вероятность 70%), на дорогах гололедица, днем с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днем +1...+3°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем +3...+5°C.

В Находке переменная облачность, в начале ночи небольшой снег (вероятность 70%), днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем до сильного. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днем +4...+6°C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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