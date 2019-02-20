2019-02-20T01:50:50+03:00
Общество

В новых детсадах Владивостока откроются ясли

Сейчас в городе работает около 120 муниципальных садиков
Софья КУЧИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"Фото: Евгения ГУСЕВА
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Масштабное строительство сразу девяти детских садов запланировано во Владивостоке. О грядущей стройке рассказал и.о. главы города Олег Гуменюк в ходе пресс-конференции.

По словам градоначальника, благодаря этим учреждениям появится более 1500 мест для ребят. Причём, в каждом из них будут ясли. В течение ближайших лет некоторые из садиков уже распахнут свои двери для малышей.

«КП» напоминает, во Владивостоке сейчас работает 120 муниципальных детсадов. Только 30 лет назад их было около 200. Однако в 90-е годы многие из этих помещений перешли в руки «частников». Чтобы вернуть их в городскую собственность пришлось потрудиться. Так, за последние 10 лет во Владивостоке открылось 25 детсадов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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