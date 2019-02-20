Приморский наркодилер наторговал себе 15 лет «строгача»

СЕГОДНЯ 02:57 2019-02-20T02:57:08+03:00

Его компаньоны тоже заработали по уголовному делу

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Суд Дальнереченска вынес приговор местному наркодилеру, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, фигурант дела сам был наркоманом. Так как у него была возможность приобретать необходимые вещества, в феврале 2018 года он организовал преступную группу. Двое знакомых помогали ему фасовать и продавать наркотики. Сам он был лидером «компании» и занимался поставками гашишного масла и гашиша.

Несколько месяцев длился их наркотический бизнес, пока преступление не пресекла полиция. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 30 граммов гашиша и 15 граммов гашишного масла.

Организатора группы признали виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков. За это ему придётся отсидеть в колонии строгого режима 15 лет.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU