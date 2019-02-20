2019-02-20T02:57:08+03:00
Общество

Приморский наркодилер наторговал себе 15 лет «строгача»

Его компаньоны тоже заработали по уголовному делу
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:https://www.pravda.ruФото:https://www.pravda.ru
Изменить размер текста:

Суд Дальнереченска вынес приговор местному наркодилеру, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как установили в суде, фигурант дела сам был наркоманом. Так как у него была возможность приобретать необходимые вещества, в феврале 2018 года он организовал преступную группу. Двое знакомых помогали ему фасовать и продавать наркотики. Сам он был лидером «компании» и занимался поставками гашишного масла и гашиша.

Несколько месяцев длился их наркотический бизнес, пока преступление не пресекла полиция. Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 30 граммов гашиша и 15 граммов гашишного масла.

Организатора группы признали виновным в сбыте и покушении на сбыт наркотиков. За это ему придётся отсидеть в колонии строгого режима 15 лет.

Приговор ещё не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Масштабная стройка детсадов с яслями ожидает Приморье
Погода во Владивостоке побила свой собственный рекорд двадцатилетней давности
Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео
В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету
Водитель без страховки спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке [фото]
В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц
Во Владивостоке водитель сбил девушку и скрылся с места аварии
Новая сертификация - ГОСТ на упаковке расскажет больше о качестве продукта
В Приморье пять человек погибли при пожаре, возбуждено уголовное дело
В новых детсадах Владивостока откроются ясли
По-весеннему тёплому Владивостоку синоптики обещают снег
Возбуждено уголовное дело после гибели женщины с ребёнком во Владивостоке
Во Владивостоке заезжий сибиряк обокрал девушку-подростка
В марте во Владивостоке покажут пьесу Островского о сегодняшних проблемах - «Шальные деньги»
В Приморье взорвалась машина такси
Воровка-рецидивистка сядет за кражу у пенсионеров