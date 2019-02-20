2019-02-20T07:41:20+03:00
Происшествия

В Приморье пять человек погибли при пожаре, возбуждено уголовное дело

Пожар вспыхнул в частном жилом доме в поселке Шкотово [фото]
Василий ПОЛИКАРПОВ
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Огнеборцы ликвидировали пожар на площади в 70 кв.м.. Фото предоставлено очевидцем.Огнеборцы ликвидировали пожар на площади в 70 кв.м.. Фото предоставлено очевидцем.
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В Приморье загорелся частный жилой дом, погибло пять человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело, выясняется причина возникновения пожара.

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Приморскому краю информация о возникновении пожара в частном жилом доме в поселке Шкотово поступила 19 февраля в 23:39. Прибывшие пожарные столкнулись с горением дома по всей площади, огнем были охвачены кровля и стены дома.

Деревянный дом почти полностью выгорел. Фото предоставлено очевидцем.

Деревянный дом почти полностью выгорел. Фото предоставлено очевидцем.

Проведя разведку, огнеборцы обнаружили в доме тела пяти человек без признаков жизни. Пожар на площади в 70 кв. м. ликвидирован в 02:19. Следственный комитет возбудил уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

Сейчас эксперты выясняют причину пожара. Назначена судебная пожарно-техническая экспертиза, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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