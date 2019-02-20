Во Владивостоке водитель сбил девушку и скрылся с места аварии

СЕГОДНЯ 05:46 2019-02-20T05:46:46+03:00

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Во Владивостоке произошло очередное ДТП с участием пешехода. Водитель сбил молодую девушку и скрылся с места происшествия.

По странному стечению обстоятельств, авария произошла на улице 50 лет ВЛКСМ – довольно недалеко от места трагической аварии, в которой погибли девушка и маленький ребенок. В этот раз, впрочем обошлось без смертей.

Как сообщили корреспонденту «Комсомолки» в городском управлении ГИБДД, авария произошла в седьмом часу утра. Возле дома №17 по улице 50 лет ВЛКСМ легковушка сбила молодую девушку. Пострадавшая пролетела на несколько метров и приземлилась на асфальт. Она получила множество травм. Сбивший ее водитель моментально скрылся с места происшествия.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице. Медики оценивают состояние горожанки как тяжелое.

Полиция разыскивает виновника аварии. Стражи порядка просят помощи у очевидцев происшествия. Свидетели ДТП могут позвонить по телефонам 8-902-506-09-08 или 02.

Стоит отметить, что за последние несколько дней это уже вторая подобная авария. Первая произошла 18 января на улице 40 лет ВЛКСМ. Там водитель «Вольво» на огромной скорости сбил молодую семью и скрылся. Сейчас подозреваемого – Николая Тимченко – разыскивает полиция. На него уже завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU