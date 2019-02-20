2019-02-20T06:06:47+03:00
Общество

В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц

У него не было документов, подтверждающих качество продукции
Софья КУЧИНА
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Фото: https://enigma-project.ruФото: https://enigma-project.ru
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Сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД выявили транспортировку куриных яиц неподтверждённого качества. 720 яиц перевозились с нарушением необходимого температурного режима.

Кроме того, когда инспекторы осматривали автомобиль с продукцией, у водителя отсутствовали документы, подтверждающие безопасность яиц – ветеринарно-санитарные экспертизы.

За нарушение правил перевозки продукции животного происхождения, водителя ждут административные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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