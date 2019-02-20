В Приморье водителя накажут за перевозку 720 опасных яиц
У него не было документов, подтверждающих качество продукции
Фото: https://enigma-project.ru
Изменить размер текста:
Сотрудники Россельхознадзора и ГИБДД выявили транспортировку куриных яиц неподтверждённого качества. 720 яиц перевозились с нарушением необходимого температурного режима.
Кроме того, когда инспекторы осматривали автомобиль с продукцией, у водителя отсутствовали документы, подтверждающие безопасность яиц – ветеринарно-санитарные экспертизы.
За нарушение правил перевозки продукции животного происхождения, водителя ждут административные штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU