В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету

СЕГОДНЯ 07:09 2019-02-20T07:09:01+03:00

Уровень бактериальной обсеменённости в рыбе был превышен в 24 раза

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Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» обнаружили превышение уровня бактериальной обсеменённости в партии солёной кеты. Что примечательно, чтобы провести анализ в ведомство обратился владелец продукции.

Исследование показало, что уровень бактериальной обсемененности превышен в 24 раза. Это является нарушением техрегламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». По словам специалистов, такое содержание жизнеспособных бактериальных клеток в рыбе говорит о плохой термообработке сырья или мойке оборудования. Возможно, что продукт хранили в неудовлетворительных условиях.

Результаты анализа ведомство направило в территориальные управления Россельхознадзора и его Центральный аппарат. До сведения владельца продукции донесли результаты исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU