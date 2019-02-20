В Приморье на анализ в Россельхознадзор принесли «живую» солёную кету
Специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» обнаружили превышение уровня бактериальной обсеменённости в партии солёной кеты. Что примечательно, чтобы провести анализ в ведомство обратился владелец продукции.
Исследование показало, что уровень бактериальной обсемененности превышен в 24 раза. Это является нарушением техрегламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «О безопасности пищевой продукции». По словам специалистов, такое содержание жизнеспособных бактериальных клеток в рыбе говорит о плохой термообработке сырья или мойке оборудования. Возможно, что продукт хранили в неудовлетворительных условиях.
Результаты анализа ведомство направило в территориальные управления Россельхознадзора и его Центральный аппарат. До сведения владельца продукции донесли результаты исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU