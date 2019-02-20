Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео
Серьёзная авария случилась в Приморье накануне. На встречную полосу движения вылетел неуправляемый Prius. В этот момент по дороге уже ехал другой автомобиль. Сокрушительный удар лоб в лоб искорёжил машины до неузнаваемости. Итог – два пострадавших в реанимации, ещё один получил серьёзную травму ноги.
Инцидент произошёл в районе посёлка Пограничный. Дорога там узкая, а потому в случае возникновения аварийной ситуации водителям деваться просто некуда. На участке трассы, где случилась авария, нарисована сплошная линия - запрет обгона. Видимо водителю Toyota Prius такие меры предосторожности ни о чём не говорят. Мужчина за рулём «электрички» на полном ходу вылетел на встречную полосу, чтобы обогнать едущий впереди Carib.
В этот момент на встречке уже появилась белая легковушка. Ни один из участников движения не успели среагировать и уйти от столкновения. Удар был такой силы, что Prius буквально подкинуло вверх. Оба автомобиля моментально изменились до неузнаваемости. Кстати, момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.
Момент лобового столкновения попал на видео. Источник: mark2_che.
На место происшествия незамедлительно прибыли медики, ДПС и даже спасатели. Специалисты диагностировали травмы у трёх человек: мужчина и женщина- пассажир Toyota Prius, а также водитель второй легковушки - молодой парень. Известно, что экипаж «приуса» находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а парень получил серьёзную травму - раздроблена коленная чашечка.
Видео с места ДТП моментально облетело социальные сети. Пользователи, как один, винят во всём случившемся беспечность водителя Toyota Prius.
- Многие думают, что «сплошная» и знаки стоят просто так. Но там пригорок и ограниченная видимость, машина появляется как будто из-под земли. Помните, ПДД написаны кровью. Не надейтесь, что всегда будет везти, - написал один из комментаторов.
ИСТОЧНИК KP.RU