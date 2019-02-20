Лобовое столкновение машин в Приморье попало на видео

СЕГОДНЯ 07:19 2019-02-20T07:19:08+03:00

В результате ДТП два человека находятся в реанимации, еще один получил серьёзную травму

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Серьёзная авария случилась в Приморье накануне. На встречную полосу движения вылетел неуправляемый Prius. В этот момент по дороге уже ехал другой автомобиль. Сокрушительный удар лоб в лоб искорёжил машины до неузнаваемости. Итог – два пострадавших в реанимации, ещё один получил серьёзную травму ноги.

Инцидент произошёл в районе посёлка Пограничный. Дорога там узкая, а потому в случае возникновения аварийной ситуации водителям деваться просто некуда. На участке трассы, где случилась авария, нарисована сплошная линия - запрет обгона. Видимо водителю Toyota Prius такие меры предосторожности ни о чём не говорят. Мужчина за рулём «электрички» на полном ходу вылетел на встречную полосу, чтобы обогнать едущий впереди Carib.

В этот момент на встречке уже появилась белая легковушка. Ни один из участников движения не успели среагировать и уйти от столкновения. Удар был такой силы, что Prius буквально подкинуло вверх. Оба автомобиля моментально изменились до неузнаваемости. Кстати, момент аварии зафиксировала камера видеонаблюдения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/692911" frameborder="0"></iframe> Момент лобового столкновения попал на видео. Источник: mark2_che.

На место происшествия незамедлительно прибыли медики, ДПС и даже спасатели. Специалисты диагностировали травмы у трёх человек: мужчина и женщина- пассажир Toyota Prius, а также водитель второй легковушки - молодой парень. Известно, что экипаж «приуса» находится в реанимации в тяжёлом состоянии, а парень получил серьёзную травму - раздроблена коленная чашечка.

Видео с места ДТП моментально облетело социальные сети. Пользователи, как один, винят во всём случившемся беспечность водителя Toyota Prius.

- Многие думают, что «сплошная» и знаки стоят просто так. Но там пригорок и ограниченная видимость, машина появляется как будто из-под земли. Помните, ПДД написаны кровью. Не надейтесь, что всегда будет везти, - написал один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU