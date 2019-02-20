Погода во Владивостоке побила свой собственный рекорд двадцатилетней давности

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-20T07:43:08+03:00

В 1999 году в нашем городе было на пару градусов холоднее

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Владивосток побил свой собственный метеорекорд двадцатилетней давности, сообщает «Комсомолка со ссылкой на Примпогоду. По словам синоптиков, так тепло в феврале здесь не было с 18 февраля 1999 года – тогда температурный максимум составил +2,2 °С. В 2019 году столбики термометров в этот день поднялись до отметки в +4…+5 °С. Даже ночью они не опустились ниже −2…−5 °С.

Напомним, потепление в крае началось на выходных - 16 и 17 февраля, благодаря гребню азиатского антициклона. На территории края воздух прогрелся до +2…+8 °С. Среднесуточная температура воздуха оказалась выше климатической нормы на 3–9 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU